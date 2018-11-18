اسعاد الطفولة تنفذ مشروع الشتاء الدافئ بالتعاون مع أنصار الدولية

وزعت جمعية إسعاد الطفولة بغزة، مساعدات شتوية بدعم سخي من مؤسسة أنصار الدولية، تتمثل بتوزيع بطانية الشتاء على عدة قطاعات من الأسر المحتاجة والفقيرة

ويأتي التوزيع، كجزء من مشروع "تلبية الاحتياجات الشتوية الطارئة للأسر المحتاجة في قطاع غزة، وذلك بهدف التخفيف من معاناتهم في ظل الوضع الصعب الذي يعاني منه قطاع غزة، وكذلك جلب السعادة والفرح إلى قلوبهم.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة انصار الدولية - المانيا قامت بالعديد من المشاريع الخيرية في قطاع غزة، من أهمها انشاء محطة الروضة لتحلية المياه في شمال قطاع غزة و تمويلها بالكامل اذ تعتبر من اكبر محطات التحلية في الشمال وزودتها بأحدث اجهزة الدفع والفلترة وخمس سيارات حديثة لنقل الماء وخزان مياه بسعة 120000 لتر وتعمل المحطة بالطاقة الشمسية.

ويستفيد من هذه المحطة، الآلاف من اهلنا في غزة حيث انها تعتبر مصدر امن وصحي لمياه الشرب، الأمر الذي ساعد في حل مشكلة تلوث المياه الجوفية في غزة الغير صالحة للشرب .

كذلك مولت مؤسسة انصار الدولية عدة مشاريع مثل: مشروع افطار الصائم و مشروع السلة الغذائية ومشروع طرود رمضان ومشروع الانارة البديلة ومشروع الشتاء الدافئ ومشروع الحقيبة المدرسية. علاوة علي كفالة الايتام. وكذلك العديد من المشاريع الخيرية والاغاثية والانسانية التي استفاد منها الالاف من الفقراء والمساكين.

وأعرب رئيس الجمعية عن شكره وامتنانه لمؤسسة انصار الدولية على ثقتها ودعهما المستمر لمشاريع الجمعية وعلى اهتمامها بمساعدة ومساندة الأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة من خلال مشاريعها الإنسانية والخيرية، متمنياً استمرار التعاون المشترك بينهما.

هذا وشكر المستفيدون مؤسسة انصار الدولية وجمعية اسعاد الطفولة على دعمهم المستمر لهم والتخفيف من معاناتهم خاصة في الأزمات والأوقات الصعبة التي يعيشها قطاع غزة حاليا