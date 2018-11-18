لماذا تم إقالة رئيس جامعة الأزهر بغزة د. هاني نجم؟

أعلن مجلس نقابة العاملين بجامعة الأزهر، صباح اليوم الأحد، تعليق الدوام والدراسة بجامعة الأزهر بمدينة غزة، احتجاجاً على إقالة رئيس الجامعة الدكتور هاني نجم وأعضاء مجلس عمداء الجامعة خلافاً لمبادرة النقابة التي جرى التوافق عليها.

وأوضحت النقابة في بيان لها، تعليق الدوام اليوم الأحد من الساعة 11 صباحاً حتى نهاية الدوام، وذلك احتجاجاً على قرار إقالة رئيس الجامعة هاني حسن نجم، وستعلن النقابة عن فعاليات نقابية قادمة للمطالبة بحقوق العاملين.

وكشفت مصادر خاصة لمراسلنا، أن رئيس الجامعة المُقال هاني نجم، اتخذ قرارات من شأنها إعادة الهيبة للجامعة والحقوق للعاملين ومنع الواسطة والمحسوبية، وسد الفراغات الوظيفية، وإجراءات أخرى من شأنها استقرار وضع الجامعة.

وذكرت المصادر، أنه تم الضغط على رئيس الجامعة هاني نجم المكلف منذ ثلاثة أشهر باستبدال خمس عمداء من الجامعة محسوبين على رئيس مجلس الأمناء الأسبق، وبعد التوصل إلى توافق على مبادرة لجنة العاملين في الجامعة، فوجئوا بقرار إقالة رئيس الجامعة ومجلسها. وهو ما اعتبرته النقابة إهانة لجهودها.

يشار إلى أن مصادر فلسطينية مطلعة، كشفت أنّ مجلس الأمناء بجامعة الأزهر من المقرر أن يصدر قراراً يقضي بإقالة رئيس الجامعة الذي لم يمضي على تعينه ثلاثة شهور، وذلك بعد خلافات حادة عصفت بأروقة الجامعة خلال الأيام الماضية.

وفي ذات السياق ذكرت مصادر أخرى، أنّ خلافات كبيرة طرأت مؤخراً بعد تعيين الدكتور هاني حسن نجم رئيساً لجامعة الأزهر بغزّة، مُشيرةً إلى أنّ قرار إقالة نجم ومجلس إدارة الجامعة سيصدر مساء اليوم، بعد تدخلات أجراها أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح.

يذكر أن رئيس السلطة محمود عباس أقال رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر الدكتور عبد الرحمن حمد، وكلّف أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الدكتور إبراهيم أبراش، بتشكيل مجلس بديل له، وذلك بسبب رفض أعضاء من مركزية فتح لقرارات منفردة اتخذها حمد.