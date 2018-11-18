وزارة "العمل" تعلن أسماء عن المستفيدين من برنامج "طموح 2"

أعلنت وزارة العمل عن أسماء الخريجين والعمال المستفيدين من المرحلة الأولى من برنامج التشغيل المؤقت "طموح 2".

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها ، اليوم الأحد، إن أسماء المرحلة الأولى تتضمن (2500) خريج و(2500) عامل.

وأضافت أن الاستعلام عن أسماء المرشحين للاستفادة من المرحلة الأولى البرنامج من خلال التالي:

1. الدخول من حساب الدخول الموحد لكل مسجل في البرنامج من خلال رابط الدخول: http://eservices.gov.ps/molprog/emp/

2. إرسال رسالة SMS من شريحة جوال المسجل على الرقم (37037)، يتم فيها إدخال الرقم 5 ثم مسافة ثم رقم هوية المسجل، أو إرسال رسالة SMS من شريحة الوطنية للمسجل على الرقم (7917)، يتم فيها إدخال الرقم 5 ثم مسافة ثم رقم هوية المسجل.

وذكرت الوزارة أن اختيار وفرز أسماء الخريجين تم وفقا لمعايير لها علاقة بــ: (المؤهل العلمي، المعدل، سنة التخرج، العمر، الحالة الاجتماعية، الاستفادة من برامج التشغيل المؤقت السابقة)، بالإضافة إلى معايير أخرى لها علاقة بالأوزان النسبية لنسب الخريجين والعمال في محافظات قطاع غزة، والوزن النسبي للسكان وطبيعة الاحتياجات التشغيلية في هذه المرحلة.

وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ العقود خلال أسبوع من تاريخ الإعلان، مبينةً أن كل مرشح للاستفادة مراجعة قسم التشغيل في منطقة سكناه بعد التواصل معه من طرف مديريات العمل في محافظات قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أن 75310 خريج وعامل تمكنوا من تجاوز قيود التسجيل للبرنامج، منوهةً إلى أن تم الإعلان عن انطلاق وبدء التسجيل للبرنامج من تاريخ 7/11/2018 وسينتهي يوم 30/11/2018.

وأفادت الوزارة أن برنامج "طموح 2" جاء لتنمية قدرات الشباب والخريجين الذي سيوفر (5000) فرصة عمل للخريجين و(5000) فرصة عمل للعمال، والذي تموله المؤسسة الحكومية ويستهدف القطاعات التالية: (القطاع الحكومي، القطاع شبه الحكومي، القطاع الأهلي، والقطاع الخاص).

ويعاني قطاع غزة المحاصر من ارتفاع معدلات البطالة خصوصاً بين فئة الشباب من الخريجين والعمال بنسبة (53%) بحسب وزارة العمل.