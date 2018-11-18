الاحتلال يجبر أربعة شبان من عزون على خلع ملابسهم في العراء

أجبر جنود الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، أربعة شبان من بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة المحتلة على خلع ملابسهم في العراء، بحجة التفتيش، وذلك أثناء مرورهم عن حاجز عزبة الطبيب الغربي.

وأفاد شهود عيان، أن جنود الاحتلال أجبروا الشبان الأربعة على خلع ملابسهم عند الساعة الحادية عشرة من ليلة أمس السبت، بالرغم من برودة الجو، وقام الجنود بالمماطلة في عملية التفتيش بصورة متعمدة، وأخضعوا الشبان للاستجواب الميداني فترة من الزمن، وبعدها أطلقوا سراجهم، بعد إهانتهم وإجبارهم على خلع ملابسهم في العراء".

يشار إلى أن جيش الاحتلال يقوم بإغلاق المدخل الرئيس لبلدة عزون ومدخل عزبة الطبيب الغربي لليوم الخامس على التوالي، بحجة إلقاء الزجاجات الحارقة على مركبات المستوطنين وحافلاتهم وعلى دوريات الجيش التي تقتحم البلدة على مدار الساعة، إضافة إلى زعم الاحتلال إلقاء الأكواع المتفجرة يدوية الصنع، ويقوم الإعلام العبري بالتحريض على أهالي بلدة عزون باعتبارهم يمارسون الإرهاب اليومي بحق المستوطنين وجنود الاحتلال.