صحيفة تكشف عن فريق آخر بقضية خاشقجي.. ما علاقة دحلان؟

كشفت صحيفة تركية، أن القيادي الفلسطيني، محمد دحلان، والذي يعتبر أحد رجال ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بعد مغادرته للإقامة في الإمارات العربية المتحدة، له علاقة ودور فاعل في جريمة قتل الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وأفادت صحيفة "يني شفق"، في تقرير لها "أن فريقا مرتبطا بدحلان وصل إلى تركيا قادماً من لبنان قبل يوم واحد من جريمة القتل.

وأوضحت أن الفريق المكون من أربعة أشخاص دخل القنصلية في يوم مقتل خاشقجي، مشيرة إلى أن الاستخبارات التركية تمتلك صورا تظهرهم في موقع الحادث.

ولفتت الصحيفة بحسب مصادر مطلعة، إلى أن الفريق كانت مهمته مسح الأدلة والدلائل المتعلقة بجريمة القتل، وبقي ثلاثة أيام في تركيا.

وذكرت أن وحدات الأمن التركي توصلت إلى أسماء الفريق وتفاصيل متعلقة بأنشطته.

وأشارت إلى أن الفريق وصل إلى تركيا في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بجوازات سفر مزورة، وجلبوا إلى القنصلية معدات تقنية ومستلزمات كيميائية، واقتصرت مهمتهم أيضا على مسح الأدلة وإزالتها، ومن ثم غادروا في الرابع من الشهر ذاته.

وقالت الصحيفة، إنه يعتقد أن ولي عهد أبو ظبي مول فريق التنظيف بإشراف من دحلان.