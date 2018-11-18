التجمّع الإعلامي" يفتتح دورة متخصّصة في"التحرير الصحفي"

افتتح التجمع الإعلامي الفلسطيني، دورة في "فنّ التحرير الصحفي"، بالتعاون مع المكتب الإعلامي الحكومي بمقر الوزارة بمدينة غزة، والتي تستهدف الطلبة والخريجين من كليّات الصحافة والإعلام.

وحضر الافتتاح رئيس التجمّع الإعلامي رضوان أبو جاموس، ومسؤول العلاقات العامة قاسم الأغا، فيما حضر عن وزارة الإعلام مدير دائرة العلاقات العامة والتدريب فيها د. مؤمن عبد الواحد، ورئيس قسم التدريب وسام رضوان، إلى جانب مدربّة الدورة الصحفية ألاء أبو عيشة.

وفي مستهل الافتتاح، رحّب الأغا بالحضور من مسؤولي الوزارة والتجمّع الإعلامي، ومدربة الدورة والمشاركين فيها، موضحًا أن هذه الدورة باكورة الدورات التدريبية التي تُنظّم بالتعاون مع وزارة الإعلام.

وأكد أبو جاموس، على أهمية التدريب المهنيّ لخريجي الصحافة والإعلام، باعتباره يساهم في تعزيز قدراتهم المهنيّة من خلال المواءمة بين الجوانب النظرية والعملية.

وشدّد على أهمية الرسالة الإعلامية التي يحملها الإعلامي، والتي لا تقل أهمية عن رسالة رجال المقاومة في الميدان، معتبرًا أن الإعلام الفلسطيني المنحاز لشعبنا وقضاياه العادلة ساهم بدرجة كبيرة في فضح سياسات الاحتلال أمام العالم.

وحثّ المشاركين في الدورة أن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن لا يدّخروا جهدًا في تنمية قدراتهم، مؤكداً على مواصلة التجمع الإعلامي الفلسطيني بدوره المنوط به، لخدمة شريحة الإعلاميين وطلبة وخريجي كليّات الاعلام، من خلال إطلاق سلسلة من الدورات التدريبية لتحقيق طموحات المتدربين .

وأثنى على الدور البارز لوزارة الإعلام ورعايتها الدورة التدريبية، التي من شأنها تطوير القدرات المهنيّة للمتدربين، متمنيًا للمتدربين التوفيق والاستفادة من الدورة قد الإمكان.

بدوره، أشار عبد الواحد، إلى أهمية عقد دورات تدريبية في"التحرير الصحفي"، مؤكدًا على ضرورة أن يحرص الطلبة والخريجين على تنمية قدراتهم ومهاراتهم الكتابية.

ولفت إلى أن الوزارة ومن خلال خطة دائرة التدريب فيها، تولي اهتمامًا كبيرًا للدورات التدريبية، لما تعود به من نفع مهنيّ، على الإعلاميين والصحفيين.

ويشارك في الدورة (35) متدرب ومتدربة من مختلف التخصصات الإعلامية، إذ تتوزع على (6) لقاءات (نظرية وعمليّة)، بواقع (18) ساعة تدريبية.