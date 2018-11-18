فيلم للشهيد ياسر مرتجي يفوز بجائزة "تواصل الدولي"

أعلن منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال (تواصل)، أسماء الفائزين بمسابقة "الإبداع الإعلامي من أجل فلسطين" الذي أطلقها المنتدى في وقت سابق.

وفاز الليلة، بالجائزة الذهبية عن فيلم "عمواس.. استعادة الذاكرة" الإعلامية ديمة أبو غوش، وذهبت الجائزة الفضية عن فيلم "بين معبرين"، الشهيد الراحل ياسر مرتجى.

وذهبت فضية أخرى للعبة "ليلى وظلال الحرب" لصاحبها رشيد عبيدة، وحصل الصحفي معاذ حامد على جائزة الشهيد ناجلي العلي عن فيلمه "مجانين نص ليل".

وحصل سامي مشتهى على جائزة شرفية عن حلقة "تذكرة إلى إسرائيل".

وشاركت مئات الأعمال التي تحكي القضية الفلسطينية بأبعادها المختلفة بالمسابقة.

ورأس اللجنة التحكيمية صانع الأفلام الوثائقية، الإعلامي أسعد طه، وشارك في اللجنة، المذيع الفلسطيني، جاسم العزاوي، والإعلامي المغربي، عبد الله أبو العوض، وخبير الإعلام الرقمي، عماد موسى، والمستشارة الإعلامية، روان الضامن.

وانطلقت السبت في مدينة إسطنبول التركية فعاليات المؤتمر الثالث لمنتدى فلسطين الدولي للإعلام والتواصل، المعروف اختصارا بـ "تواصل" تحت شعار "فلسطين تخاطب العالم"، بمشاركة إعلاميين ونشطاء فلسطينيين وعرب وأجانب من نحو 62 بلدا حول العالم.

وأكد رئيس منتدى "تواصل" هشام قاسم في حديث مع "عربي21"، أن "مؤتمر تواصل هو فرصة للقاء العاملين في مجال الإعلام على اختلاف تخصصاتهم، لتبادل الخبرات وتعميق التواصل من أجل خدمة فلسطين وقضيتها العادلة في الإعلام العربي والدولي".

وأضاف: "يشارك في المؤتمر نخبة من الإعلاميين والكتاب ورؤساء الصحف ومديري الإذاعات ومحطات التلفزة، والمراسلين والمصورين، والفنانين، والمخرجين، بالإضافة إلى مجموعة من كبار المفكرين والشخصيات الإعلامية والأكاديمية من مختلف أنحاء العالم".

وأوضح قاسم، أن "انعقاد مؤتمر تواصل للمرة الثالثة وبمشاركة المئات من الإعلاميين والمفكرين الفلسطينيين والعرب والأجانب، يؤكد بالدليل أن فلسطين ما زالت شاغلا رئيسا للأمة، وأن محاولات تهميشها وتصفيتها تحت شعارات متعددة لم تنجح في ثني العالم عن الانشغال بها".