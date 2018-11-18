إسكتلندا تكتسح ألبانيا برباعية في دوري الأمم الأوروبية

اكتسح المنتخب الإسكتلندي، السبت، مضيفه الألباني بأربعة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى للقسم الثالث لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

أحرز رباعية إسكتلندا، ريان فراسير وستيفان فليتشر من ضربة جزاء وجيمس فورست (هدفين) في الدقائق 14 و45 و55 و67 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقت إسكتلندا لصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن إسرائيل، وألبانيا الثالث برصيد 3 نقاط.

وستحدد مباراة الجولة السادسة والأخير بين إسكتلندا وإسرائيل المنتخب المتأهل للقسم الثاني عن المجموعة بالمسابقة.

وفي نفس الجولة للمجموعة الرابعة للقسم الثالث، تغلبت رومانيا على ضيفتها ليتوانيا بثلاثة أهداف دون رد.

أحرز الثلاثية، جورجي بوسكاس وكلاوديو كيسيرو ونيكولاي ستانسيو في الدقائق 7 و47 و65 من زمن اللقاء.

وكانت صربيا قد تغلبت السبت على الجبل الأسود بهدفين لهدف بنفس الجولة للمجموعة ذاتها.

بذلك، تتصدر صربيا المجموعة برصيد 11 نقطة، ورومانيا الثاني برصيد 9 نقاط، والجبل الأسود الثالث برصيد 7 نقاط، وليتوانيا الرابع دون رصيد من النقاط، وهبطت للقسم الرابع للمسابقة.

ويعتمد نظام البطولة على تقسيم المنتخبات الأوروبية إلى 4 مستويات، وتم تصنيفها بحسب ترتيبها في تصنيف (يويفا) للمنتخبات، حيث يحتوي التصنيف الأول على المنتخبات الأعلى تصنيفًا وهكذا.

وتم تقسيم كل تصنيف إلى عدد من المجموعات، تضمنت كل مجموعة 3 أو 4 منتخبات بحسب عددها في التصنيف، ووضع المنتخبات في المجموعة على أساس التصنيف كذلك الخاص باليويفا