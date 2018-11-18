استطلاع: غالبية الإسرائيليين لا يعتقدون أن بنيت مناسب لوزارة الجيش

أظهر استطلاع رأي نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم الأحد، أن 51% من المستطلعة آراؤهم في الجمهور الإسرائيلي لا يعتقدون أن الوزير نفتالي بينت هو الشخص المناسب لتسلم حقيبة الجيش، فيما رأى 24% ان بينت مناسب لتلك الحقيبة، و25% لم يبدوا معرفتهم بالأمر.

وحسب ما ورد في الاستطلاع، 53% من الجمهور الاسرائيلي يبررون الذهاب إلى الانتخابات بسبب الظروف السياسية، و59% من الجمهور الاسرائيلي يعتقدون أن استقالة ليبرمان كانت خطوة صحيحة، و49% قالوا ان الاستقالة سببها عدم التوصل الى اتفاق مع "الكابينت".

وفيما يلي أبرز توقعات "هآرتس" حول نتائج الانتخابات الإسرائيلية فيما لو جرت اليوم:

حزب الليكود: 30 مقعدا، حزب يوجد مستقبل: 18 مقعدا، القائمة المشتركة: 12 مقعدا، المعسكر الصهيوني: 12 مقعدا، البيت اليهودي: 10 مقاعد، "حزب كلنا": 8 مقاعد، حركة شاس: 7 مقاعد

يهودوت هتوراة: 6 مقاعد، إسرائيل بيتنا: 6 مقاعد، اورلي ليفي: 6 مقاعد، ميرتس: 5 مقاعد

وحول النتائج المتوقعة فيما لو انضمت غانتز الى المعسكر الصهيوني:

حزب الليكود: 26 مقعدا، المعسكر الصهيوني: 24 مقعدا، يوجد مستقبل: 14 مقعدا، القائمة المشتركة: 12 مقعدا، البيت اليهودي: 9 مقاعد، كلنا: 7 مقاعد، شاس: 7 مقاعد، يهودوت هتوراة: 6 مقاعد

إسرائيل بيتنا: 6 مقاعد، اورلي ليفي: 5 مقاعد، ميرتس : 4 مقاعد.