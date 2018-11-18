ترامب: سأحصل على تقرير مفصل عن مقتل خاشقجي الثلاثاء القادم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيحصل يوم الثلاثاء القادم على تقرير مفصل حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

تصريح ترامب هذا جاء لدى لقائه مع عدد من الصحفيين خلال زيارته إلى ولاية كاليفورنيا التي تشهد حرائق غابات كبيرة.

وأوضح ترامب أن التقرير الذي سيستلمه يوم الثلاثاء القادم، سيحتوي على تفاصيل مهمة وسيشير إلى القاتل والآمر بالقتل.

وردا على ادعاءات توصل وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) إلى أنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي، قال ترامب: "لم يقدموا إلى الأن أي تقييم، ومن المبكر الإدلاء بمثل هذه التصريحات، فالتقرير لم ينته بعد".

وصرح ترامب أنه التقى مع مديرة الـ (CIA) جيني هاسبل في هذا الشأن، واصفا أن مقتل صحفيٍ بالأمر المخيف.

والخميس الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو "رئيس فريق التفاوض معه" دون ذكر اسمه، وأن جثة المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل (دون تسميتهم)، وتم نقلها إلى خارج القنصلية.

واعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بعض تصريحات النيابة العامة السعودية "غير مرضية"، وقال: "يجب الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين، وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة".

والخميس، أيضا، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على 17 سعوديا على خلفية الجريمة، شملت سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب وهو مسؤول رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل.