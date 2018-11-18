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الاحتلال يطلق النار تجاه المزارعين شرق البريج وخانيونس

  • فلسطين اليوم - البريج
  • 08:43 - 18 نوفمبر 2018
الحدود الشرقية لقطاع غزة الحدود الشرقية لقطاع غزة
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أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، النار تجاه المزارعين الذين يعملون في أراضيهم الزراعية شرق البريج وخانيونس وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية للمحافظة الوسطى أطلقت النار تجاه المزارعين الذين يعملون في أراضيهم الزراعية، مما أجبرهم على ترك أراضيهم.

وفي خانيونس أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه المزارعين وصيادين الطيور في المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب القطاع.

وتهاجم قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود بشكل يومي، المزارعين وصيادي الطيور مما يجبرهم على ترك أراضيهم، ومنهم من يصاب ويستشهد.

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