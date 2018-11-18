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ضابط كبير يوجه "انتقادات قاسية" للجيش في عدة مجالات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:29 - 18 نوفمبر 2018
جنود الاحتلال جنود الاحتلال
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كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن رسالة "انتقادات صعبة" قدمها العقيد "ألون منديس" قائد قسم العمليات في قيادة منطقة الوسط بالجيش الإسرائيلي، والتي تضمنت عدة انتقادات في مجالات مختلفة بالجيش.

وتطرق العقيد منديس، في رسالته والتي قدمها لقيادة منطقة الوسط، إلى أزمة القوى البشرية بالجيش، مرورًا بالأخطاء في النظريات العملياتية التي أدت حسب أقواله إلى وقوع العديد من القتلى من الإسرائيليين خلال السنوات الأخيرة، وانتهاءً بالفساد وعدم الانضباط بالجيش الذي أدى إلى المساس بالجنود.

وبحسب منديس، فإنه لو تم معالجة ظاهرة الإهمال في الجيش، "لكنا قادرين على منع وقوع القتلى والجرحى، مضيفا "ما زال المجرمون يعملون في أوساطنا".

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