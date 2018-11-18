مستوطنون يهاجمون سيارة اسعاف في شارع الشهداء

هاجم عدد من المستوطنين سيارة اسعاف تابعه للهلال الاحمر الفلسطيني في شارع الشهداء المغلق في الخليل، حيث قاموا برشقها بالحجارة ما ادى الى تحطيم زجاجها واصابتها باضرار.

وكانت سيارة الاسعاف تمر في شارع الشهداء لنقل حالة مرضية الى المستشفى فتفاجا ضباط الاسعاف بهجوم المستوطنين عليهم بالحجارة.

في حين قال محمد الزغير المتحدث باسم تجمع شباب ضد الاستيطان : ان نشطاء شباب ضد الاستيطان برفقة متضامنين اجانب لاحظوا الاعتداء اثناء جولةً تفقدية ليلية، اثناء مرور السيارة داخل شارع الشهداء بالقرب من سوق الخضار القديم ، حيث هاجم ١٥ مستوطنا سيارة الإسعاف وقاموا بالقاء الحجارة عليها ، ومن لحظة وصولنا للمكان بدانا بتوثيق الاعتداء حيث حاول الجنود الاعتداء على المتطوعين لمنعهم من التصوير.

واضاف، ان اعتداء المستوطنين بمساندة الجيش الاسرائيلي يعتبر انتهاكا لكل القيم الانسانية التي تنادي بضرورة التحرك الآمن للسيارات الطبية والاطباء.