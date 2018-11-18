الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الاحد، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء والليل، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتكون الاجواء هذه الليلة، غائمة جزئياً الى غائمة وباردة نسبياً، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

واشارت الدائرة الى ان الجو يكون يوم غد الإثنين، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء والليل، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الثلاثاء المقبل غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء والليل، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما يوم الاربعاء المقبل فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء والليل، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.