عكرمة صبري يطالب بشدِّ الرحال إلى الأقصى الثلاثاء القادم

حث الدكتور الشيخ عكرمة سعيد صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى المبارك، المواطنين على شدِّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة حلول ذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم.

وأوضح الشيخ صبري في تصريحٍ له اليوم السبت أن من واجب المسلمين اغتنام ذكرى المولد النبوي الشريف للمرابطة في المسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه والمشاركة في حلقات الابتهال والذكر وقصائد المدائح النبوية وحضور الدروس التي تتناول أحداث قصة مولد خير البريّة سيدنا محمد في عام الفيل (570 م) وأخذ العظة والعبرة منها.

وأشار إلى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام تعرض خلال العام المنصرم للإساءة والتشهير والتطاول عدة مرات من جهات معادية للإسلام تحت ادعاء حرية التعبير والرأي، ما أدى إلى المس بمشاعر المسلمين في جميع أرجاء المعمورة، وإثارة غضبهم وامتهان عقيدتهم وبث الكراهية ضدهم.

وناشد الشيخ عكرمة بهذه الذكرى العطرة الأمة العربية والإسلامية، تكثيف جهودها وتعزيز مواقفها وتوحيد صفوفها لحماية المسجد الأقصى من الأخطار المحدقة به، وصون الأوقاف والمقدسات الدينية في مدينة القدس وفلسطين، ومواجهة الحملات العالمية المناهضة للدين الإسلامي، والعمل على نشر تعاليمه السامية ومبادئه العظيمة القائمة على الوسطية والعدل والكرامة والتسامح، واحترام أبناء الطوائف والمعتقدات الأخرى.