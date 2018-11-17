نجمان عربيان في قائمة المرشحين لجائزة "أفضل لاعب أفريقي"

وقع الاختيار على لاعبين عربيين ضمن لائحة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب أفريقي، التي تمنحها شبكة "BBC" البريطانية.

ويتعلق الأمر بكل من الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، والدولي المغربي المهدي بنعطية، مدافع يوفنتوس الإيطالي.

ويبدو محمد صلاح حامل لقب الموسم الفائت مرشحاً فوق العادة للحفاظ على الجائزة، خاصة وأنّه يتابع تألقه مع فريقه ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.

وتواجد اسم بنعطية إثر إيجاد مكان له في تشكيلة فريقه المدججة بالنجوم على المستوى الدفاعي وإثبات أنّه أحد أفضل لاعبي أفريقيا في الوقت الحالي.

ودخلت أسماء السنغاليين ساديو مانيه (ليفربول) وكاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي) والغاني توماس بارتي (أتلتيكو مدريد الإسباني) في القائمة أيضاً.