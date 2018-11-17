مئات المستوطنين يتظاهرون قرب "غلاف غزة"

شارك المئات من المستوطنين الإسرائيليين مساء اليوم السبت، في مظاهرة احتجاجية في مدرسة شيكما في كيبوتس ياد مردخاي المقام بالقرب من قطاع غزة احتجاجا على وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في غزة.

وذكرت القناة (14)، أن المتظاهرين رددوا شعارات "لا نريد حمامة ولا غصن زيتون نريد أن نعيش ونكبر بهدوء".

يُشار إلى أن المستوطنون الإسرائيليون يتظاهرون بشكل يومي في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة احتجاجاً على خضوع حكومة بنيامين نتنياهو إلى وقف إطلاق النار مع المقاومة التي دكت المغتصبات بعشرات الصواريخ والقذائف رداً على تسلل قوة إسرائيلية داخل حدود مدينة خانيونس جنوب القطاع وما خلفته من استشهاد 7 من أبطال المقاومة.