مصادر إسرائيلية: صفقة القرن الشهر المقبل ونتنياهو يضغط لتأجيلها

أفادت مصادر "إسرائيلية" بان هناك ضغوط امريكية لطرح خطة سلام الرئيس ترامب "صفقة القرن" وتقديمها في أقرب وقت ممكن، وربما في مطلع ديسمبر / كانون الأول لمقبل.

ووفقاً للمصادر، حسب التلفزيون "الإسرائيلي" فإن الخطة الأمريكية قد تمت صياغتها بالفعل، ويعمل موظفو البيت الأبيض على التفاصيل النهائية لكيفية تقديمها.

وتخشى مصادر قريبة من رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" نتنياهو من أن عرض الخطة، التي ستطالب اسرائيل بتقديم تنازلات قد يضر ويعرقل حملة الليكود الانتخابية. وقد أشار الرئيس ترامب بالفعل إلى أن الخطة سوف تطلب من إسرائيل تقديم تنازلات جدية.

وبسبب هذه الظروف، يعتزم شركاء رئيس الوزراء ممارسة ضغط على البيت الأبيض لتأجيل طرح الخطة إلى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية والتي ستكون في مارس المقبل في حال سقطت حكومة نتنياهو.

وقال مكتب رئيس الوزراء نتنياهو ردا على ذلك: "رئيس الوزراء لا يعرف متى سيتم طرح الخطة الأمريكية، لكن أولا وقبل كل شيء أمن إسرائيل".