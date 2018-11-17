سيناريو خرافي بالميركاتو الشتوي ينتظر صلاح وديمبلي

يبدو أن الميركاتو الشتوي سيكون ساخنا هذا الموسم، حيث ذكر تقرير في إحدى الصحف الإسبانية أن نادي ليفربول الإنجليزي دخل في مفاوضات مع برشلونة لإجراء صفقة تبادلية خلال الميركاتو الشتوي.

ونقل موقع "دون بالون" الإسباني أن النادي الكتالوني يواصل متابعته عن كثب للنجم المصري، وسط الحديث عن أن مقربين منه أكدوا أنه يريد مغادرة "الأنفليد" نهاية الموسم الجاري، وتابعت الصحيفة أن صلاح اتفق مع ليفربول على أنه في حال طرق برشلونة أو ريال مدريد بابه للتعاقد معه فإن "الليفر" سيفتح باب المفاوضات.

ويعول البرسا على لاعبه الحالي وزميل صلاح السابق، البرازيلي فيليبي كوتينيو، لإقناع صلاح باللحاق به في الكامب نو.

وفي حال تمت الصفقة سيكون صلاح بديلا للفرنسي عثمان ديمبلي، الذي من المفترض -بحسب الموقع- أن يكون جزءا من صفقة تبادلية بين الفريقين.

وأضاف الموقع أن البرسا يتطلع لإبرام الصفقة المدوية لتدعيم قوته الهجومية، للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن الفريق منذ عام 2015.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية الأسبوع الماضي سعي ليفربول لضم العلاقة ديمبلي، الذي يعاني من المشاكل مع فريقه الذي لم يستطع التأقلم معه حتى الآن.

وحسب لائحة دوري أبطال أوروبا الجديدة، سيكون بإمكان صلاح في حال إتمام الصفقة المشاركة مع برشلونة في البطولة هذا الموسم، رغم مشاركته مع الريدز بدور المجموعات في البطولة.