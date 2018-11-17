مبابي وموقف إنساني مع طفل مسلم فقد أمه بحادث

أظهرت المواقف الإنسانية للنجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي أنه صاحب قلب رحيم، وأن نجوميته لم تنسه إنسانيته.

فقد رأف نجم باريس سان جيرمان بحال طفل فقد والدته في حادث انهيار مبنى بمدينة مارسيليا (جنوب البلاد) ببداية الشهر الجاري، وأرسل إليه دعوة لحضور مباراة "الديوك" الودية أمام أوروغواي الثلاثاء المقبل.

ووفقا لصحيفة "أس" -نقلا عن وسائل الإعلام الفرنسية- فقد أرسلت معلمة الطفل رسالة إليه عبر فيسبوك تطالبه بدعوة اليتيم للاحتفال بعيد مولده العاشر.

واتفق مبابي وصديقه لاعب مارسيليا فلوران توفان على تحقيق حلم اليتيم الذي يدعى أمين.

وقام النجمان بإرسال مقطع فيديو لأمين مع دعوته الاثنين المقبل -الموافق لعيد ميلاده العاشر- للحضور إلى تجمع منتخب الديوك بمركز كليرفونتين.

وسبق لمبابي (19 عامًا) -وهو من أم جزائرية وأب كاميروني- التبرع بمكافأة الفوز بلقب كأس العام "مونديال روسيا 2018" والتي بلغت قيمتها 300 ألف يورو لإحدى المؤسسات الخيرية غير الحكومية.