51 % من الإسرائيليين يرفضون تعيين بينيت وزيرا للحرب

أظهر استطلاع إسرائيلي نشرت نتائجه الليلة عبر القناة العبرية الثانية، أرقاما جديدة بالنسبة لشعبية الأحزاب في حال جرت الانتخابات هذه الأيام.

ووفقا للاستطلاع، فإن 51% من الإسرائيليين يعارضون تعيين زعيم حزب (البيت اليهودي) نفتالي بينيت وزيرا للحرب بديلا للوزير المستقيل أفيغدور ليبرمان زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، فيما وافق 24% على ضرورة منحه الفرصة ليكون وزيرا، بينما فضل الباقون عدم الرد على السؤال.

وأعرب 53% عن اعتقادهم بوجود مبرر في ظل الأزمة الحالية للتوجه إلى اجراء انتخابات مبكرة.

ورأى 59% أن استقالة ليبرمان خطوة صحيحة، بينما رأى 49% أن استقالته كانت لأسباب سياسية في ظل الخلافات داخل الحكومة.

وعن التصويت خلال الانتخابات للأحزاب، أظهر هذا الاستطلاع أن حزب (الليكود) سيحصد 30 مقعدا معززا مكانته من جديد بعد أن فقدها خلال الأيام الأخيرة حسب استطلاعات أخرى كانت أظهرت انه سيحصل على 28 مقعدا، بينما حافظ حزب (هناك مستقبل) على 18 مقعدا، ثم القائمة العربية المشتركة بواقع 12 مقعدا ومثلها للمعسكر الصهيوني، و10 لـ (البيت اليهودي)، و8 لحزب (كلنا)، و7 لـ (شاس)، و6 لـ (يهدوت هتوراة)، ومثلها لحزب (إسرائيل بيتنا) الذي ارتفع إلى 7 مقاعد في الاستطلاع الذي سبقه منذ أيام بعد ساعات من استقالة ليبرمان، و5 لحزب (ميرتس).

ويظهر من الاستطلاع أنه في حال انضم بيني غانتس رئيس الأركان السابق إلى المعسكر الصهيوني، فإن عدد مقاعده سيرتفع إلى 24 مقعدا.