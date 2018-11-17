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د. الحية: الاحتلال غير جاهز لإتمام صفقة تبادل جديدة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:52 - 17 نوفمبر 2018
نائب رئيس حركة حماس في غزة د. خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في غزة د. خليل الحية
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور خليل الحية، أن الاحتلال الإسرائيلي غير جاهز حتى اللحظة لإتمام صفقة تبادل أسرى جديدة مع حركة حماس.

وقال د. الحية خلال لقاء مع فضائية الأقصى مساء السبت: "لا يمكن أن نبرم صفقة جديدة ما دام الاحتلال لم يحترم صفقة وفاء الاحرار".

وأضاف: على الاحتلال أن ينهي خطيئة اعتقاله لأسرى صفقة وفاء الأحرار لفتح صفحة جديدة في هذا الملف"، نافياً علمه بأي تطور في ملف تبادل الأسرى.

وكانت مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة المستوى كشفت عن تقدم "ملحوظ ومفاجئ" طرأ على المفاوضات غير المباشرة التي تجري في ملف صفقة تبادل الأسرى بين حركة (حماس)، والجانب الإسرائيلي، وقالت المصادر: "إسرائيل قررت بشكل "أولي" الموافقة على الإفراج عن كل الأسرى الذين تم اعتقالهم بعد الإفراج عنهم ضمن صفقة "جلعاد شاليط" (وفاء الأحرار).

وفيما يتعلق بالمصالحة قال د. الحية: لا يختلف اثنين على ضرورة انهاء الانقسام الفلسطيني لكن نحن نريد شراكة وطنية لأن التفرد في القرار لا يخدم شعبنا".

وأضاف الحية: "نريد تطبيق الاتفاقيات فوراً مع حركة فتح وأهمها اتفاقية (2011، و2017) والذهاب فوراً لتشكيل مجلس وطني فلسطيني موحد، إضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لأن الحكومة القائمة بالأعمال اليوم هي جزء من الانقسام".

وأشار إلى أن حركة حماس تريد بعد تشكيل الحكومة الإعلان فوراً عن تحديد موعد الانتخابات العامة".

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