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نتنياهو: سأحاول انقاذ الحكومة غداً كمحاولة أخيرة

  • فلسطين اليوم
  • 17:54 - 17 نوفمبر 2018
بنيامين نتنياهو بنيامين نتنياهو
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قال رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: "سألتقي غداً رئيس حزب كولانو موشيه كحلون في محاولة أخيرة لإقناعه بعدم الإطاحة بالحكومة.

وأضاف نتنياهو عبر تغريدة له في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وفقاً ليديعوت: "يجب أن تبقى هذه الحكومة وألا يتم اسقاطها لأنها حكومة يمينية".

وأشار إلى أن عدم سقوط الحكومة يعني أن جميع اعضاء الليكود سيواصلون خدمة "إسرائيل" لعام أخر حتى انتهاء ولايتها في نوفمبر 2019".

يُشار إلى أن نتنياهو يحاول انقاذ حكومته من خطر السقوط والهزيمة بعدما استقال أفغدور ليبرمان من وزير الحرب مما هدد الحكومة بالسقوط والتوجه إلى انتخابات مبكرة في "إسرائيل".
 

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