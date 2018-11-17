بدء الاستعدادات والتجهيزات للاحتفال بذكرى "أبو عمار" في غزة

أعلن عضو المجلس الوطني الفلسطيني والقيادي في حركة فتح الدكتور نبيل الكتري، بدء الاستعدادات والتجهيزات للاحتفال بذكرى إحياء استشهاد الرئيس ياسر عرفات "أبو عمار" في ساحة السرايا وسط مدينة غزة.

وأكد الكتري لـ"فلسطين اليوم" أن الاحتفال بذكرى "أبو عمار" سيكون تحت عنوان "ذكرى الوفاء والانتصار"، موضحاً، بان "الوفاء للشهيد ياسر عرفات بالتمسك بالثوابت الوطنية التي تركها لأبناء شعبنا الفلسطيني والانتصار لهذه الثوابت عبر الوحدة واللحمة الوطنية".

وأشار إلى أن فحوى عنوان الاحتفال هو الدعوة للفصائل الفلسطينية للوحدة والشراكة من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن الجماهير الفلسطينية التي ستزحف إلى ميدان السرايا وسط مدينة غزة ستطالب الفصائل كافة لتنفيذ اتفاق القاهرة عن 2011 ومخرجات بيروت.

وفيما يتعلق بالشأن الداخلي لحركة فتح قال الكتري: "نؤكد بأننا متمسكون بوحدة الحركة وأن الجماهير ستمارس دعمها وقوتها من أجل إعادة لحمة الحركة مجتمعة.

واستشهد الرئيس الراحل ياسر عرفات في عام 2004، عن عمر يناهز 75 عاما، في مستشفى “كلامار”، العسكري في العاصمة الفرنسية، باريس، إثر تدهور سريع في صحته لم تتضح خلفياته، عقب حصاره من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في مقره بمدينة رام الله، وسط الضفة المحتلة لعدة أشهر.

وتتهم حركة فتح، والفصائل الوطنية، إسرائيل بأنها المتهم الوحيد والأساسي في عملية اغتيال عرفات، وأنه لم يمت بسبب تقدم السن، أو المرض، ولم تكن وفاته طبيعية.