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تفجير انتحاري أمام نقطة تفتيش في مركز جمهورية الشيشان الروسية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:44 - 17 نوفمبر 2018
ارشيفية ارشيفية
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أعلنت وزارة الداخلية في جمهورية الشيشان الروسية أن انتحارية فجّرت نفسها اليوم أمام نقطة تفتيش في مركز الجمهورية بمدينة غروزني.

وأوضح القائم بأعمال وزير الدفاع في الجمهورية، أبتي الله الدينوف، أن المرأة اقتربت من نقطة التفتيش، وأثار سلوكها الشبهات لدى الشرطة في الموقع.

وطالب عناصر الأمن منها التوقف وإبراز بطاقة هويتها، لكنها تجاهلت ذلك وواصلت الاقتراب من نقطة التفتيش.

وبعد أن لاحظ عناصر الشرطة حزاما ناسفا لدى المرأة أطلقوا طلقة تحذيرية باتجاهها، ما دفعها إلى تشغيل الحزام الناسف، دون وقوع قتلى وجرحى بين المواطنين وأفراد الأمن.

هذا وأكد مصدر في الوزارة لوكالة "إنترفاكس" أن الانتحارية ليست من أبناء الجمهورية ويعمل المحققون على تحديد هويتها.

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