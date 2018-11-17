سرايا القدس تبث رسالة مصورة لـ"صاروخ بدر" وتعد بالمزيد

بثت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم السبت، رسالة مصورة لـ"صاروخ بدر" والذي حول عسقلان لجحيم من نار خلال المعركة الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وظهر في المقطع المصور رجال سرايا القدس وهي تُعد وتجهز صاروخ بدر قبل اطلاقه على المدن والمغتصبات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، كما ظهر في الفيديو لقطات لإطلاق الصاروخ تجاه مدينة عسقلان المحتلة والذي حولها إلى جحيم بفعل قوة النار والدمار الذي خلفه في المباني الإسرائيلية.

وكتبت سرايا القدس في نهاية رسالتها "نعدكم بالمزيد إن تجرأتم".