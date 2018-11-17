الصحافة تتحدث عن شكوك ترامب بولاء نائبه.. والرئيس ينفي!

تساور الشكوك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن ولاء نائبه مايك بينس له، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم السبت.

وقالت الصحيفة، بدأ ترامب يسأل مساعديه ومستشاريه، عن مدى وفاء بنس له. وتم التأكيد على أن مثل هذه الأحاديث الخاصة جرت مرارا وتكرارا داخل أروقة البيت الأبيض وخارجه أيضا.

ومن أجل تطمين ترامب ردّ معظم موظفي البيت الأبيض الذين سألهم عن رأيهم بإطلاق صفة "مقاتل مخلص" على نائب الرئيس الذي كان قد خدم في الجيش قبل تحوله للعمل السياسي.

ويقال إنه قبل حديث ترامب عن خططه حول الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2020 في مؤتمر صحفي، سأل الرئيس الأمريكي نائبه: "مايك، هل ستكون حليفي وإلى جانبي في هذا السباق؟". فوقف الجنرال السابق ورفع يده وأومأ برأسه بالموافقة.

بعد ذلك، قال الرئيس الأمريكي متوجها لبنس: "هل ستفعل؟ شكرا لك".

وردا على هذه الأنباء التي تتداولها وسائل الإعلام الأمريكية بكثرة في الآونة الأخيرة، نفى الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، أن تكون لديه شكوك حول ولاء نائبه بينس .

وفي ذات السياق، تحدثت صحيفة لوس أنجلوس تايمز في وقت سابق عن احتمال استقالة وزير الدفاع جميس ماتيس بسبب شكوك الرئيس بولائه.