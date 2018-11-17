بسبب السفير الإسرائيلي... تمثال محمد صلاح يثير الجدل مجددا

ظهر السفير الإسرائيلي لدى مصر، دافيد غوفرين، بصحبة تمثال للاعب المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، مثيرا ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الصورة التي تجمع السفير بتمثال محمد صلاح، الموجود في شرم الشيخ على هامش فعاليات منتدى شباب العالم.

وعلقت السفارة الإسرائيلية في مصر على الصورة "أبدى سعادة السفير دافيد جوفرين سعادته بالتقاط هذه الصورة له مع هذا التمثال الملهم. الرياضة والثقافة هما أفضل الطرق لتعزيز السلام والتفاهم".

وجاءت العديد من التعليقات على الصورة لتهاجم السفير والمنظمة، في ظل حالة العداء المشتعلة بين حكومة الاحتلال وأغلب الشعوب العربية.

يذكر أن التمثال أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أزيح الستار عنه في شرم الشيخ من قبل منتدى شباب العالم.

وفور الكشف عن التمثال انهالت عبارات السخرية والدهشة في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، إذ رأى كثير من المستخدمين أنه لا يوجد شبه بينه وبين محمد صلاح.