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بالأسماء.. ​آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:13 - 17 نوفمبر 2018
ارشيفية ارشيفية
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أعلنت داخلية غزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة غداً الأحد.

وأوضحت في بيان مقتضب أن السفر غداً للمتبقي من الحافلة الثانية والحافلتين الثالثة والرابعة حتى الرقم (50) من كشف (11/14).

ودعت المسافرين المعنيين بالتواجد غداً الساعة 05:30 صباحًا في صالة أبو يوسف النجار بخان يونس واصطحاب أمتعتهم للسفر؛ لتسهيل إجراءات سفرهم.

ونوهت إلى ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" من آبائهم أو وكلائهم للأبناء المرافقين مع أمهاتهم.

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