ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

إصابة 15 مواطناً برصاص الاحتلال إحداها خطيرة جنوب نابلس

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 13:50 - 17 نوفمبر 2018
مسيرة سلمية في نابلس مسيرة سلمية في نابلس
مشاركة

أصيب أكثر من خمسة عشر مواطنا بجروح مختلفة، بينها إصابتان بالرصاص الحي إحداها خطيرة، خلال مواجهات اندلعت اليوم السبت، مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في قرية عوريف جنوب نابلس.

وكان العشرات من أبناء شعبنا في قرية عوريف جنوب نابلس شاركوا في مسيرة حاشدة احتجاجاً على تهديد قوات الاحتلال الإسرائيلي لمصادرة الأراضي الزراعية والاستيلاء عليها.

ومع وصول المسيرة الحاشدة قرب الأراضي المهددة بالمصادرة هاجمت قوات الاحتلال المشاركين وأطلقت عليهم الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجراح مختلفة.

وفي ذات السياق أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تمكن طواقمه من اسعاف شابين أصيبا بالرصاص الحي احداهما خطيرة وتم نقلهما إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج.

وأوضح الهلال الأحمر وفقاً للمراسلين، بان طواقم الاسعاف تعاملت ميدانياً مع أكثر من 15 مواطناً أصيبوا بجراح متفاوتة.

متعلقات