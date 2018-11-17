الولايات المتحدة تصوت ضد انسحاب "إسرائيل" من الجولان

الولايات المتحدة، الجمعة، للمرة الأولى ضد انسحاب "إسرائيل" من الجولان السوري، وذلك في إطار اقتراح طرح في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعلنت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أنها ستعارض الاقتراح، وقالت إن "الولايات المتحدة لن تمتنع بعد اليوم بكل ما يتصل بالتصويت السنوي ضد السيطرة الإسرائيلية على هضبة الجولان".

يشار إلى أن مشروع القرار الرمزي صودق عليه بأغلبية 151 دولة، مقابل امتناع 14 دولة، ومعارضة دولتين فقط، هما الولايات المتحدة و"إسرائيل".

ومن المتوقع أن تتبنى الجمعية العامة القرار بشكل رسمي الشهر القادم، ولكن من غير المتوقع أن يكون لذلك أي تأثير على التواجد الإسرائيلي في الجولان.

وعن هذا، كتب وزير الحرب الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، أمس الأول، في تغريدة على تويتر أن "الجولان جزء من "إسرائيل"، وسيبقى للأبد".