العثور على الغواصة الأرجنتينية المفقودة منذ عام

أعلنت البحرية الأرجنتينية، اليوم (السبت)، أنه تم العثور على الغواصة المفقودة «إيه آر إيه سان خوان» في مكان غير محدد في المحيط الأطلسي على عمق 800 متر، وذلك بعد عام على اختفائها.

وقالت البحرية، في بيان نقلته وزارة الدفاع على موقع توتير، «لقد تم التعرف على (إيه آر إيه سان خوان)».

وبدأت عملية بحث دولية ضخمة بعد أن اختفت الغواصة في 15 نوفمبر (تشرين ثان) من العام الماضي، ولكن تلاشت الآمال في العثور على طاقم الغواصة البالغ عددهم 44 شخصا على قيد الحياة بعد أسبوعين وتم تقليص عملية البحث.

وأول أمس (الخميس)، كانت شركة المسح الأميركية الشمالية "أوشن انفينيتي" على بعد 48 ساعة فقط من التخلي عن البحث عندما عثرت على جسم غير معروف في قاع المحيط زعمت أنه الغواصة المفقودة.

وكان لدى الغواصة إمدادات أكسجين تكفي سبعة أيام عندما أبلغت بموقعها آخر مرة يوم 15 نوفمبر من العام الماضي. وصدرت أوامر للطاقم بالعودة إلى قاعدة بحرية في مار دل بلاتا على الساحل الشرقي للبلاد بعدما أبلغوا أن المياه تتسرب إلى داخل الغواصة عبر أنبوب الهواء.

وقد تجمع عدد من أقارب الضحايا ركاب العبارة في وقت سابق هذا الأسبوع، حين وعد الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري بمواصلة البحث عن الغواصة، حسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وأدت هذه الكارثة إلى تقييم وضع الجيش الأرجنتيني الذي يملك إحدى أصغر ميزانيات الدفاع في أميركا اللاتينية بالمقارنة مع حجم الاقتصاد وذلك بعد سلسلة من الأزمات المالية.