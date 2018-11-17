غداً: وزارة العمل تعلن عن أسماء الخريجين والعمال ضمن المنحة القطرية

أعلنت وزارة العمل في قطاع غزة، عن موعد نشر أسماء الخريجين والعمال المستفيدين من برنامج التشغيل المؤقت للعمال والخريجين، ضمن المنحة القطرية.

وأوضح مدير عام التعاون الدولي والعربي في وزارة العمل م. ماهر أبو ريا، في تصريح لإذاعة القدس، أن الوزارة ستنشر غداً أسماء 5000 اسم للخريجين والعمال الذين سيعملون ضمن برنامج التشغيل المؤقت.

وكانت وزارة العمل، قد أعلنت مؤخراً عن إطلاق برنامج تشغيل مؤقت لـ10 آلاف خريج خلال الفترة القادمة، ضمن المنحة القطرية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وشاركت فيها كل من وزارة المالية والتنمية الاجتماعية والعمل.

وأوضح أبو ماريا، أن البحث عن الأسماء سيكون عبر موقع الوزارة، حيث سيتم نشر

5000 اسم، مبيناً أن الأسماء المفرزة للاستفادة من البرنامج تم اختيارها بشكل الكتروني، من خلال المسجلين على الرابط الالكتروني لنظام سوق العمل الخاص بالوزارة.

وبين، أن أنه تم اخضاع المسجلين لقيود التسجيل، وهي قيود لها علاقة بـ ( الحالة العملية للمسجل، الحالة العملية للشريك، العمر، حالة الاقامة، الإعانات الاجتماعية، ملكية السيارات، الاستفادة الحالية من برامج تشغيل أخرى )، حيث بلغ عدد الذين تجاوزوا هذه القيود 75,310، منهم خريجين 48,391، منهم عمال 26,919.

وأضاف أبو ماريا أنه تحقيقاً للعدالة في اختيار المرشحين تم ترتيب ملف الذين تجاوزا قيود التسجيل في دور عام وفقاً لمعايير التفضيل، وهي معايير محددة وشفافة تعتمد على أوزان خاصة بـ ( المؤهل العلمي، المعدل، سنة التخرج، العمر، الحالة الاجتماعية، عدد الاولاد، النوع، عدد مرات الاستفادة من برامج تشغيل سابقة).

ولفت أبو ماريا، إلى أنه تم اختيار المستفيدين على حسب التخصص وفقاً لاحتياج المؤسسات (المؤسسات الحكومية، القطاع الخاص، البلديات، النقابات ومنظمات المجتمع المدني) مع مراعاة عنوان السكن للخريج ومعايير الفرز المتمثلة بـ (الوزن النسبي للسكان في المحافظة، الوزن النسبي للخريجين في كل محافظة، طبيعة الاحتياجات التشغيلية المقدمة من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية).