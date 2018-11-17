العراق: شرطة نسائية لملاحقة المتحرشين

قال مصدر أمني عراقي، إن وزارة الداخلية نشرت دوريات للشرطة النسائية في العاصمة بغداد للحد من ظاهرة التحرش ضد الفتيات وطالبات المدارس والكليات.

وأوضح النقيب في شرطة بغداد، نزهان الخضر، لوكالة "الأناضول" أن "قيادة شرطة النجدة قررت نشر دوريات من الشرطة النسائية في مناطق بغداد المختلفة للحد من ظاهرة التحرش التي تتعرض لها الفتيات".

وأضاف الخضر: إن "دوريات الشرطة انتشرت قرب مدارس الفتيات والكليات والمعاهد". لافتاً إلى أن "قرار الشرطة النسوية جاء بعد تكرار الشكاوى من ازدياد حالات التحرش".

وعلى مدى الأسابيع الماضية طالب ناشطون في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن المرأة السلطات الأمنية بالحد من ظاهرة التحرش التي تتعرض لها النساء والفتيات.

وحدد قانون العقوبات العراقي مواد تحت عنوان الجرائم المخلة بالحياء، وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة مالية.