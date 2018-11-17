حرائق الغابات ترفع عدد الضحايا والمفقودين في كاليفورنيا

قالت السلطات في ولاية كاليفورنيا إنّ عدد الأشخاص المفقودين جراء الحريق الذي يجتاح شمالي الولاية ارتفع إلى أكثر من 1000 شخص.

وأوضح مسؤول الشرطة في منطقة بيوت، كوري هونيا، أن عدد المفقودين ارتفع من 631 شخصا، إلى 1011 شخصا. كما وصلت حصيلة الضحايا إلى 71 شخصا في حريق "كامب فاير" الذي اندلع في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان هونيا قد قال الخميس "أود أن تتفهموا الفوضى الاستثنائية التي نواجهها" في معرض تفسيره هذا الارتفاع المفاجئ في الحصيلة.

وكان قد أعلن سابقا أنه يجري القيام بفحوصات الحمض النووي لتأكيد هويات الضحايا.

يشار إلى أن معظم الوفيات نجمت عن الحريق "كامب فاير" في بلدة بارادَيس وجوارها. ويبلغ عدد سكان البلدة التي تحولت ركامًا 26 ألف نسمة، وتقع على سفح جبال سييرا نيفادا على بعد 130 كلم شمال ساكرامنتو عاصمة الولاية.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي سيتوجه، اليوم السبت، إلى كاليفورنيا لتفقد المنكوبين.