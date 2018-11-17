الطقس: أجواء غائمة جزئياً وارتفاع على درجات الحرارة

يكون الجو، اليوم السبت، غائماً جزئياً الى صاف بارداً نسبياً الى بارد فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء والليل ، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى ىشمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 2018/11/18: يكون الجو غائماً جزئياً بارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء والليل ، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأثنين 2018/11/19: يكون الجو غائماً جزئياً بارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء والليل ، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.