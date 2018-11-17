أوميغا3 تقلل من خطر وفاة الطفل الخديج

قالت نتائج أبحاث جديدة إن تناول الحامل أحماض أوميغا3 الدهنية يقلل من خطر وفاة الطفل إذا كانت الولادة مبكرة.

وتبلغ فترة الحمل عادة ما بين 38 و42 أسبوعاً، وكلما ولد الطفل في وقت مبكر عن ذلك كلما زاد خطر وفاته، وزادت احتمالات مشاكل النمو إذا استطاع البقاء على قيد الحياة. تناول أوميغا3 يقلل احتمال صغر حجم المولود قبل الأوان بنسبة 10 بالمائة واعتمدت أبحاث الدراسة على البيانات الصحية لـ 19027 حامل، وتبين أن تناول أحماض أوميغا 3 يقلل خطر وفاة الطفل الذي يولد قبل الأسبوع الـ 37 بنسبة 11 بالمائة، والطفل الذي يولد قبل الأسبوع الـ 34 بنسبة 42 بالمائة.

وأظهرت الدراسة أن تناول أوميغا3 يقلل احتمال صغر حجم المولود قبل الأوان بنسبة 10 بالمائة. وحثّت توصيات الدراسة على تناول ما بين 500 و1000 ملغ من أحماض أوميغا3 الدهنية بداية من الأسبوع الـ 12.

وتوجد أحماض أوميغا3 في الأسماك الدهنية والمكسرات وزيت الزيتون، كما يمكن تناول مكملات تحتوي على هذه الدهون الصحية.