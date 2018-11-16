تونس تجدد التأكيد على موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية

جدّدت تونس، اليوم الجمعة ، التأكيد على موقفها الثابت والمبدئي المناصر للقضية الفلسطينية العادلة، والداعم لنضالات الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت في بيان وزعته مساء اليوم الجمعة وزارة الخارجية التونسية بمناسبة الذكرى الثلاثين لإعلان قيام دولة فلسطين، إلتزامها بمواصلة الإسهام الفاعل في الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف عملية السلام بما يحقق السلام العادل والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.

ودعت في المقابل، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف "الاعتداءات المُمنهجة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل، ومخططات الاحتلال الرامية إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتغيير الحقائق التاريخية والقانونية للقدس وبقية الأراضي المحتلة واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية وبناء المستوطنات، في تحدّ صارخ للقرارات الأممية والقوانين والأعراف الدولية".

وكان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، أعلن في 15 نوفمبر 1988، وثيقة الإستقلال التي تضمنت إعلان قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، وذلك خلال إنعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في قصر الصنوبر بالجزائر العاصمة.