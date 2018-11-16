سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرين المقدسيين إشتي وعبيد

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن أسيرين مقدسيين من سجني النقب وريمون الصحراوي، بعد أن قضيا مدة محكوميتهما البالغة ما بين 8 إلى 39 شهر.

وأطلق سراح الأسير المقدسي صالح أشرف محمد صالح إشتي (18 عامًا) من بيت حنينا شمال القدس، بعد ان أمضى مدة محكوميته البالغة 39 شهرا.

وكان صالح اعتقل قبل ما يزيد عن أربع سنوات مع مجموعة من اطفال بيت حنينا، بتهمة إلقاء الحجارة نحو سيارة مستوطنين وجنود الاحتلال، ومكثوا في الأسر عدة أيام، وأفرج عنهم بشرط تحويلهم للحبس المنزلي لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والقضائية بحقهم.

وقضى صالح نحو عام رهن الحبس المنزلي الى ان صدر الحكم الجائر بحقه بالسجن لمدة 39 شهرًا، وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 9500 شيكل.

أما الأسير محمد أيمن عبيد من قرية العيسوية أفرج عنه من سجن ريمون الصحراوي، بعد ان قضى 8 شهور في سجون الاحتلال.

وكان في استقبال محمد عبيد (19 عامًا) أمام سجن ريمون عائلته وأصدقائه، واعتقل العام الحالي بتهمة رشق الحجارة.