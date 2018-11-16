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قائد القسام "الضيف": الرشقة الأولى التي ستضرب تل أبيب ستفاجئ الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:23 - 16 نوفمبر 2018
محمد الضيف محمد الضيف
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قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار مساء الجمعة إنه حمل ثلاث رسائل من القائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف.

ونقل السنوار عن الضيف قوله: "أخبر أهل الشرقية (شرق خانيونس) مني السلام لذين رفعوا رؤوسنا، الذين لم يخذلونا دوماً عندما طلبناهم، وينحني إجلالاً وإكباراً لتضحياتكم".

وفي رسالته الثانية قال قائد القسام محمد الضيف:"أن كل حدث جديد في كل يوم ازداد يقيناً أننا على موعد وموعداً يقترب من تحقيق وعد الله لنا".

وقال الضيف في رسالته الثالثة "أنّه لو زاد الاحتلال لزدنا وان الرشقة الصاروخية الأولى التي ستضرب تل أبيب ستفاجئ الاحتلال".

وأكمل السنوار قائلاً: "سألت الضيف هل أحدث الناس عن الرشقة المجهزة لتل أبيب؟ لكن قال لي: أترك الرشقة لتتحدث عن نفسها عن انطلاقها".

 

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