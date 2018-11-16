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والدة "هدارغولدن" لنتنياهو: "انتهت الأعذار.. سئمنا"

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 21:05 - 16 نوفمبر 2018
والدة هدار غولدن والدة هدار غولدن
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قالت والدة الضابط الإسرائيلي الأسير بغزة، هدار غولدن، لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: "لقد انتهت الأعذار.. سئمنا"، وفق ما أوردته القناة السابعة العبرية.

وأوضحت القناة أن عائلة غولدن أجرت التظاهرة الأسبوعية أمام ديوان رئيس حكومة الاحتلال في القدس، للمطالبة بالإفراج عن ابنها الأسير لدى حماس في غزة.

وكان والد الأسير غولدن، قد وجه رسالة سابقة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" طالبهم فيها بعدم الموافقة على أي تسوية مع حركة حماس في قطاع غزة قبل إعادة الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها.

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