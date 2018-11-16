"الليكود" يتراجع وغالبية "الاسرائيليين" يرون أن حماس انتصرت

كشف استطلاع للرأي في "إسرائيل"، أن غالبية الإسرائيليين يعتقدون بأن حركة حماس انتصرت خلال جولة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة، بالإضافة إلى أنهم غير راضين عن أداء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب المُستقيل أفيغدور ليبرمان.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "بانل بوليتيكس" لصحيفة "معاريف" العبرية، ونُشرت نتائجه صباح اليوم الجمعة، بأن شعبية حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو، تشهد تراجعاً مستمراً.وشمل الاستطلاع عيّنة مكونة من 586 شخصاً، ويعتقد 50% منهم أن حماس انتصرت بالجولة الأخيرة من التصعيد مع "إسرائيل"، في حين أن 19% قبلوا مبررات الحكومة الإسرائيلية، التي قالت إنها خرجت منتصرة من التصعيد.

وبحسب الاستطلاع، فإن 70% من الإسرائيليين غير راضين عن طريقة إدارة نتنياهو للتصعيد، بينما أعرب 19% فقط عن رضاهم عن أداء نتنياهو.

وبيّن الاستطلاع أن 66% من الإسرائيليين، غير راضين عن أداء وزير الجيش المُستقيل أفيغدور ليبرمان، في حين أكد 20% أنهم راضون عن أداء ليبرمان.

وحول استقالة ليبرمان، قال 55% من المُستطلعة آراؤهم، إن استقالته كانت خطوة صحيحة، في حين أن 22% اعتقدوا بأن استقالته كانت خطأً.

ووفقاً للاستطلاع، فإن 43% من الناخبين، يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة، بينما يعارض 34% ذلك.وفي حال جرت انتخابات، فإن حزب "يش عتيد" برئاسة يائير لبيد سيحصل على 17 مقعداً، في حين يرتفع حزب "البيت اليهودي" برئاسة نفتالي بينت، إلى 12 مقعداً، وستحصل كتلة "يهدوت هتوراه" على 8 مقاعد، بينما يرتفع حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان إلى 7 مقاعد، وحزب "كولانو" 7 مقاعد، وفق الاستطلاع.

وأضاف استطلاع الرأي، أن حركة "ميرتس" وحزب "شاس" سيحصلان على 6 مقاعد لكل منهما، وستحصل عضو "الكنيست" أورلي ليفي أبيكاسيس على 6 مقاعد، و"شاس" على 5 مقاعد.

وفيما يتعلق بحقيبة الجيش، اعتبر 23% من الإسرائيليين أن وزير الاستيطان وعضو "الكابينت" يوآف غالانت هو الأصلح لوزارة الحرب، بينما اعتبر 20% أن وزير التعليم نفتالي بينت هو الأصلح لها.

ويعتقد 3% أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان هو الأصلح لوزارة الحرب، في حين قال 2% إن وزير المواصلات والشؤون الاستخبارية يسرائيل كاتس، هو الأصلح لها، وفي المقابل قال 27% إنه لا أحد من المطروحة أسماؤهم يصلح لوزارة الجيش.