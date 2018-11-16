رام الله: ضبط شبكة تروّج المخدرات وحبوب الإجهاض

كشفت شرطة محافظة رام الله والبيرة اليوم شبكة من ثلاثة اشخاص تقوم بترويج مواد وعقاقير مخدرة وحبوب اجهاض من خلال شركة لوازم طبية في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بانه ووفقا لمعلومات حصلت عليها ادارة مكافحة المخدرات بشرطة رام الله حول قيام شبكة تتكون من عدة اشخاص بترويج مواد وعقاقير مخدرة من خلال شركة مستلزمات طبية على الفور تم استصدار اذن تفتيش من النيابة العامة وتوجهت قوة من الشرطة للشركة واثناء عملية التفتيش تم ضبط 94حبة من حبوب الترامال المخدرة وحبوب لاريكا واخرى يشتبه انها تستخدم في عمليات الاجهاض وكمية من مادة يشتبه ان تكون مادة الحشيش المخدرة وتمكنت من القاء القبض على شخص يعمل محاسب بالشركة وهو ابن مالكها.

واضاف ارزيقات بانه واستكمالا لعمليات البحث وردت معلومة اخرى بوجود مواد مخدرة داخل منزل في ام الشرايط وتم استصدار اذن تفتيش والتوجه للمنزل وبتفتيشه ضبطت الشرطة مادة يشتبه ان تكون مادة الحشيش وعرانيس الماريجوانا وحبوب لاريكا وادوات تعاطي وادوات لتقطيع عرانيس المارجوانا وقبضت على شخص بداخله.

وبين ارزيقات بانه تم التحفظ على المواد لحين احالتها للجهات المختصة وتوقيف الاشخاص المشتبه بهم لحين استكمال الاجراءات واحالتهم للنيابة العامة.