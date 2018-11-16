السنوار ينقل رسالة من محمد الضيف: لو زاد الاحتلال لزدنا"

أكد قائد حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار بأن حركته حريصة على أن تكسر الحصار و توفير حياة كريمة لشعبنا في غزة، مضيفاً: "خاب من اعتقد أننا نبيع الدماء بالدولار و السولار".

و أضاف السنوار في كلمة له خلال حفل تأبين أقامته حركة حماس لشهداء خانيونس، الذين اغتالتهم قوة صهيونية خاصة الأسبوع الماضي:"إن رد المقاومة جاء ليقول للاحتلال وللمرجفين أن أهل غزة لا يبيعون دماء شهدائهم".

و تابع قائلاً: "عيننا لا تنام ولا تنزل اصابع المجاهدين عن الزناد، و أن صمتنا إعداد، و إذا نطقنا ينطق الزناد".

و قال: "أدرك العدو خلال المواجهة الماضية ان صمتنا لم يكن عبثيا فالرشقات الصاروخية التي ضربت بها المستوطنات أكثر عددا وأكثر دقة ورؤوسها التفجيرية أضعاف مضاعفة، و قد وفقنا الله بتشكيل غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة وتضم ١٣ جناحا عسكريا في غرفة واحدة لأول مرة وهي نواة جيش التحرير".

و نقل السنوار رسالة عن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف وجه فيها التحية لأهالي شرق خان يونس و أهالي الشهداء قائلاً: "لو زاد الاحتلال لزدنا، و يؤكّد أننا "قد اقتربنا أكثر من تحقيق وعد الآخرة بكنس هذا الاحتلال".

و قال إن الضيف رفض إعلان عدد الصواريخ التي كانت ستطلق على "تل أبيب"، قائلاً: "دعها تتحدث عن نفسها فهي أكثر عددًا وأكثر دقّة وأقوى تدميرًا".

و دعا السنوار حركة فتح للجلوس من أجل حوار جاد لانهاء الانقسام.

و وجه حديثاً لقيادة الاحتلال التي ارسلت قواتها لعمق غزة قائلاً: " أنصحكم ألا تكرروا التجربة فهذه المرة افلتم بعدد من القتلى والجرحى لأن المرة القادمة سنبيض السجون"

و أكمل حديثه قائلاً: "لن نسمح لأحد ان يقايضنا بحليب أطفالنا.. فهذه انفاقنا وهذا سلاحنا وليكن ما يكون".