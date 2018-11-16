محرز يتحدث عن "الحرب مع صلاح"

أكد النجم الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الخميس، أنه لا يهتم بما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الصراع بينه وبين النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وتحدث محرز للقناة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقع "يوتيوب" قائلا: "الحرب مع صلاح؟ لا أعرف عنها أي شيء. صلاح لاعب جيد للغاية وأحبه فهو لاعب كبير".

وأضاف محرز: "لا يوجد أي داع للمعارك عبر مواقع الواصل الاجتماعي، لا توجد مشكلة مع صلاح".

وعن مثله الأعلى قال النجم الجزائري: "لا أقتدي بأي لاعب ولكنني أتمنى اللعب بجوار نجم برشلونة ليونيل ميسي".

ويرى محرز أن الحديث عن التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية المقبلة سابق لأوانه، قائلا: "نهائيات أمم أفريقيا ستلعب في شهر يونيو، وبالتالي فإنه من الأفضل أن نفكر في اللقاء المقبل لحسم التأهل إلى البطولة".

وبخصوص الانتقادات التي يتعرض لها في الإعلام الجزائري، علق محرز: "لا أعرف المحللين الجزائريين ولا أشاهد القنوات الجزائرية، كما أن الانتقاد يعتبر جزءا من كرة القدم".

وتحدث محرز عن مالك فريقه السابق، ليستر سيتي الذي حصد معه الدوري الإنجليزي عام 2016، قائلا: "حزنت لوفاة رئيس ليستر سيتي، لا سيما أن حادثة الوفاة كانت مؤثرة، بالإضافة إلى أنني قضيت معه الكثير من الوقت".

يذكر أن محرز توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عام 2016، قبل أن ينجح صلاح في الظفر بذات الجائزة في عام 2018.