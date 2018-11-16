المدلل: شعبنا يوجه رسالة قوية للاحتلال ولا يلتفت لتهديداته

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أن المشاركة الحاشدة من أبناء شعبنا في جمعة "التطبيع مع العدو جريمة وخيانة" تحمل رسالة قوية لقادة الاحتلال الإسرائيلي بأن شعبنا لا يخاف ولا يلتفت لتهديداته.

وقال المدلل خلال كلمة له ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار في الوسطى: "شعبنا مُصرّ على استمرار مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها رغم كل ما يتعرض له من تهديدات بالاستهداف المباشر من قبل جنود الاحتلال".

وأضاف: مشاركة أبناء شعبنا في جمعة (التطبيع مع العدو جريمة وخيانة) يدلل على قوة الإرادة والعزيمة التي يمتلكها شعبنا من أجل مواصلة طريق الشهداء حتى تحقيق الأهداف بكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة".

وشدد المدلل، أن الجولة الأخيرة التي خاضتها المقاومة لم تنتهي بعد، وأثبتت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواجه أبناء شعبنا اليوم (هش) وليس هو الجيش الذي احتل أراضينا عام 48 وهزم الدول العربية، مؤكداً أن المقاومة صنعت فخراً ونصراً للجماهير العربية والإسلامية خلال الأيام الماضية.

وشدد أن العدو الإسرائيلي سيحسب ألف حساب قبل أن يُقدم على أي حماقة ضد شعبنا في غزة لأنه يدرك بأن المقاومة تضع أصابها على الزناد لحماية أبناء الشعب وأن صواريخها ستلاحقه في كل شبر من فلسطين المحتلة.