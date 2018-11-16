ليبرمان: بعد عام سنرى الأخ التوأم لحزب الله في غزة

مع بدء لقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بوزير التعليم نفتالي بينت الذي يطالب بتولي حقيبة وزارة الحرب خلفاً لأفيعدور ليبرمان لمستقبل، قال ليبرمان :" أن وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) منحوا الحصانة لقادة حركة حماس.

ووجه ليبرمان انتقادات شديدة اللهجة للحكومة الاسرائيلية والمجلس الامني المصغر، وقال :"ليس من المعقول وبعد أن اطلقت حماس قرابة خمسة آلاف صاروخ نحو مغلف غزة وجنوبي إسرائيل أن يتلقى قادة حماس حصانة من الكابنيت الإسرائيلي.

وأضاف، أن الذين أطلقوا خمسة آلاف صاروخ يشعرون بأنهم محصنين وآمنين.

وانتقد ليبرمان الكابنيت لموافقته على تحويل 15 مليون دولار لقطاع غزة عبر قطر. وقال:" الأموال كلها وصلت لتمويل حركة حماس ولا يوجد على تلك الأموال رقابة لا بالعين ولا بالبصمة، لافتاً إلى أن الأموال عندما اجتازت الحدود ودخلت لقطاع غزة وصلت لـ 230 أسرة استشهد أبنائها خلال مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.

وحذر ليبرمان قائلا ان لم نوقف قوة الفصائل في غزة الآن فبعد عام سنرى الأخ التوأم لحزب الله داخل غزة.