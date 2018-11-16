الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد والدة وشقيق نعالوة

قدمت النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية، أمس الخميس، لائحة اتهام إلى محكمة عسكرية للاحتلال ضد والدة وشقيق أشرف نعالوة، منفذ عملية إطلاق النار في المنطقة الصناعية الاستيطانية "بركان"، بادعاء علمهما بنية نعالوة تنفيذ العملية وعدم التبليغ عنه.

وتنسب النيابة العسكرية للاحتلال إلى والدة نعالوة علمها بوجود سلاح بحوزة ابنها وأنه تدرب على استعماله، وأنه قبل أسبوعين من العملية أبلغها ابنها بنيته تنفيذ عملية وأنه يعتزم الاستشهاد. وأضافت لائحة الاتهام أن الوالدة أبلغت شقيق نعالوة. وأضافت لائحة الاتهام أن الأم والشقيق لم يحاولا منعه من تنفيذ العملية.

كذلك تنسب لائحة اتهام للشقيق تهمة تشويش مجريات المحكمة، وأنه حاول إخفاء جهاز تسجيل لكاميرات الحراسة في بيت العائلة في ضاحية شويكة في مدينة طولكرم.

وكانت النيابة العسكرية "الإسرائيلية" قدمت في وقت سابق لوائح اتهام ضد أشخاص آخرين بادعاء علمهم بنية نعالوة تنفيذ عملية ولم يمنعوه.

وطلبت النيابة العسكرية تمديد اعتقال والدة وشقيق نعالوة حتى انتهاء الإجراءات القضائية. ويشار إلى أن قوات الاحتلال لم تتمكن حتى اليوم من القبض على نعالوة رغم حملات البحث الواسعة عنه.

وأصدرت ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية مؤخراً قراراً احترازياً يمنع جيش الاحتلال من هدم جزء من بيت عائلة نعالوة.