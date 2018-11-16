"رايتس ووتش" تدعو لتحقيق دولي في جريمة خاشقجي

دعت مديرة مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في العاصمة الأمريكية واشنطن، سارة مورغان، إلى إجراء تحقيق دولي في جريمة جمال خاشقجي.

جاء ذلك في مقال كتبته "مورغان"، ونُشر في صحيفة واشنطن بوست، أكدت فيه أن " تحقيق الأمم المتحدة سيوفر الطريق الصحيح لضمان العدالة لجمال خاشقجي".

ولفتت الى أهمية اتخاذ خطوات استجابة للدعوات العالمية من أجل تحقيق العدالة، أو من أجل الإجابة عن سؤال حول ما حصل لخاشقجي وأبنائه فإن دعوة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، المتعلقة بإجراء تحقيق دولي يجب أن تكون رائدة في هذا الطريق.

وأشارت مورغان إلى أن الحقائق تظهر شيئا فشيئا في جريمة خاشقجي؛ مستدركة أن التصريحات المتعلقة بتحقيق العدالة لخاشقجي غير كافية.

وأضافت: "إن مساعي تحقيق يقوده الأمين العام للأمم المتحدة، يمكن أن يكشف الحقائق والجناة المسؤولين عنها ويتيح إمكانية معاقبتهم بالعقوبات المناسبة".

وبيّنت أن "التحقيق يمكن أن يضيف شرعية واستقلالية دولية للقضية، باعتباره تحقيقا موازيا للتحقيقات التي تقودها تركيا".

وشددت على ضرورة أن يبعث التحقيق في جريمة خاشقجي، رسالة واضحة حيال حماية الصحفيين، داعية خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز وأبنائه إلى إتخاذ خطوات جدية للكشف عن الحقائق.

وأضافت أن "وزير الخارجية التركي أعرب بشكل صريح عن دعمه لتحقيق دولي، إنه الوقت المثالي".

والأربعاء أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده ترى أن إجراء تحقيق دولي بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بات ضروريا.

وأضاف: "في البداية شكلنا مجموعة عمل مع السعودية، وقلنا إننا لا نفكر في إحالة المسألة لمحكمة دولية، ولكن في هذه المرحلة نرى أن إجراء تحقيق دولي بات شرطًا".

وقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واعترفت الرياض لاحقا بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.