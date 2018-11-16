بماذا هددت مصر نتنياهو؟

ذكرت مصادر إعلامية أن مصرَ هددت رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بانسحابها من الوساطة بين "إسرائيل" وحماس في حال لم يعلن وقف إطلاق النار على قطاع غزة.

وكان قرار وقف اطلاق النار وإعلان التهدئة مع غزة بعد عمليات استمرار ما يقارب 48 ساعة متواصلة، سببا باستقالة وزير جيش الاحتلال ليبرمان الذي لم يرُق له وقف إطلاق النار ولا قرار نتنياهو، ما هدد ذلك بهزّ "عرش" حكومة نتنياهو التي بدأت تنقسم خصوصاً أن ليبرمان قرر انسحاب حزبه من الائتلاف الحكومي، وتهديد رئيس حزب "البيت اليهودي" وزير التعليم نفتالي بينت بانسحاب حزبه أيضاً في حال لم تُسند إليه وزارة الجيش، وتصريحات وزير المالية موشي كحلون أن الوضع القائم ليس في مصلحة "إسرائيل" ويجب التوجه مباشرة الى انتخابات مبكرة، حيث أعلن بالأمس في "إسرائيل" عن انتخابات مبكرة في اذار او ايار 2019.

وكان الاف "الإسرائيليين" وخصوصاً من سكان منطقة "غلاف غزة" قد تظاهروا في الغلاف وفي تل ابيب ضد قرار نتنياهو مطالبين باستقالته كونه لم يوفر الأمان لهم وأن "إسرائيل" اذعنت للمقاومة في غزة وفشلت.

وكان قد تساءل ليبرمان عن قرار نتنياهو وقف الحرب، فهل هو بسبب التهديد المصري، وان كان كذلك واذعن نتيناهو للتهديد واوقف إطلاق النار، فهل وساطات التهدئة مستمرة بين حماس واسرائيل!